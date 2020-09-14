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رياضة

عبد العال: أتمنى استمرار مصطفى فتحي داخل الملعب

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:26 ص
رضا عبد العال
رضا عبد العال
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حسام الحارتي
طالب رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلي السابق، الفرنسي كارتيرون بإشراك اللاعب مصطفى فتحي في المباريات باستمرار وعدم استبعاده نهائيًا.

وأضاف رضا عبد العال، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten"، ويقدمه الإعلامي محمد فاروق، أن مصطفى فتحي لديه الإمكانيات الخاصة والمميزة التي تجعله يُنهي أي مباراة في أي وقت؛ وخروجه سيؤثر على أداء الفريق لعدم وجود لاعب بنفس الأداء.

وتابع "لابد من الاعتماد أيضا على مصطفى محمد في مركز الهجوم، وعدم خروجه من منطقة الجزاء؛ لأنه الأفضل حاليا في هجوم الزمالك، ولديه القدرة على إنهاء المباريات بطريقة مميزة".

وانتهت أحداث مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بفوز الأبيض بهدف نظيف، في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري.

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من التقدم بالهدف الأول في مرمى الإنتاج الحربي.

جاء الهدف من ركنية مميزة في الدقيقة 63 مررها اسلام جابر ولمسها الونش برأسية لتصل على رأس مصطفى محمد الذي يسددها بقوة على يمين عامر عامر لتسكن الشباك.

وانتهى اللقاء بفوز الزمالك على الإنتاج الحربي بهدف دون رد، وأصبح رصيد الأبيض 55 نقطة ويستمر في السيطرة على المركز الثاني، والانتاج يتجمد رصيده عند النقطة 30 في المركز التاسع. 

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