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محامي صالح جمعة يكشف المستجد في أزمة اللاعب الأخيرة.. ويرد: لا يوجد خلافات مع الأهلي

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
صالح جمعة
صالح جمعة
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عادل نصار
كشف أشرف عبد العزيز محامي اللاعب الدولي صالح جمعة نجم النادي الأهلي، تفاصيل أزمة اللاعب الأخيرة، وحادثة اصطدام سيارته بسيارتين.

وقال أشرف عبد العزيز، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة الأولي المصرية، مساء اليوم الأحد، إن سيارات اللاعب صدمت سيارتين ولا يوجد أي إصابات خلال الحادث.

وأضاف أشرف عبد العزيز محامي اللاعب الدولي صالح جمعة نجم النادي الأهلي، أن الموضوع قرب على الانتهاء من خلال التصالح بين جميع الأطراف ويقوم اللاعب بتحمل تكاليف تصليح السيارتين.

وتابع أشرف عبد العزيز محامي اللاعب الدولي صالح جمعة نجم النادي الأهلي، أن عقد اللاعب الدولي مع النادي الأهلي باقي له عامين ونصف وينتهي.

وأكمل أشرف عبد العزيز محامي اللاعب الدولي صالح جمعة نجم النادي الأهلي، أنه ولا يوجد أي مشكلة أو خلافات مع النادي الأهلي بخصوص اللاعب.


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