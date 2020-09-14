العثور على مخلوقات شديدة الغرابة في قلب القارة القطبية أنتاركتيكا.. تفاصيل

اكتشف علماء أنتاركتيكا عددًا من المخلوقات الغريبة تحت الجليد ليست مثل أي شيء رأوه من قبل، أثناء رحلة رائعة عبر المياه المحيطة بالقارة الجليدية.





قامت بعثة أنتاركتيكا برحلة بحرية لمدة 50 يومًا عبر المحيط الجنوبي وما وراء الصحراء المتجمدة، على متن سفينة الأبحاث النيوزيلندية RV Tangaroa، وقد استخدم خلال هذه الرحلة أحدث التقنيات لمسح قاع البحر، وسمح نظام التصوير "إيجيس" للعلماء بالتقاط صور مبهرة لعالم مجهول.





بينما لا تزال المهمة جارية ، تم إصدار "أسرار القارة القطبية الجنوبية" في مقطع فيديو على "اليوتيوب" لتوثيق رحلتهم، وقال الراوي: "الرياح والتيارات تحافظ على هذا الجزء من بحر روس خاليًا من الجليد في الصيف ، لذلك يمكن أن يتم التنفس بسهولة"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.





لأول مرة سيتمكن هؤلاء العلماء من رؤية ما يوجد في الأسفل بفضل نظام التصوير العميق الذي يسمونه Aegis ، المصمم خصيصًا لهذا النوع من استكشاف أعماق البحار.





وخلال تلك الرحلة التي مازالت ممتدة حتى وقتنا هذا، تم اكتشاف مجموعة متنوعة من المخلوقات الغريبة المظهر ، مما ترك الفريق مذهولًا، وقد استعان الفريق بالشباك اليدوية لصيد ما في الأعماق.





وكان من ضمن ما اصطاده الشباك عينة غريبة تنسج جسدها من السيليكا، وسمك الحلزون أيضًا غير مفهوم جيدًا ، وربما يكون قد عثر على نوع جديد، وغيرها من الكائنات المبهمة.



