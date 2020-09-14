في ذكرى رحيل حسن فايق.. أضحك الملايين ومات مكتئبًا

تحل اليوم الإثنين، ذكرى وفاة الفنان حسن فايق الذي قدم العديد من الأعمال الفنية الخالدة.





ولد حسن فايق، بمحافظة الاسكندرية عام 1898 بدأ مشواره العملي وهو في السادسة عشر من عمره، وهو صاحب الضحكة الشهيرة، ونزل معترك الحياة بائع ملابس سيدات، فقد كان مستواه الاجتماعي يجعله يعتمد على نفسه ويكون مساعدا في تدبير نفقات المعيشة.





وفي ايامه الاخيرة، أصيب بالاكتئاب من جراء الوحدة، فقد كان يعاني من عدم القدرة على المشي منفردا وظل حبيسا للكرسي فقد وهنت أعصاب قدميه ولم يعد ليقوي على الحركة إلا بمساعدة (العصا) ليرحل في 14 من سبتمبر من عام 1980 تاركا خلفه ميراثا ثريا من اشهر واهم الاعمال الفنية.