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محافظات

إعفاء 71 مريضا بالعريش من رسوم الفحوصات الطبية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:37 ص
اعفاء 71 مريضا بالعريش
اعفاء 71 مريضا بالعريش من رسوم الفحوصات الطبية
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احمد صالح
أكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، انه تم إعفاء 71 مريضًا من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية، لغير القادرين بمستشفى العريش العام، خلال شهر  أغسطس الماضي   2020 م. 

وقال شوكة، إن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية، تساعد غير القادرين من المرضى، بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية، بعد عمل بحث اجتماعي شامل وعمل زيارات منزلية لهم.

من ناحيته، قال إبراهيم عبد الله، مدير إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية بالمديرية ، إن الأخصائيين الاجتماعيين يقومون بواجباتهم نحو المرضى غير القادرين، للتيسير عليهم وتسهيل الخدمة الطبية.

وأشار، إلى أنه تم إعفاء 58 حالة من المترددين على العيادة الخارجية و13 حالة على الأقسام الداخلية.

وأكد أن مساعدة المرضى غير القادرين واجب إنساني، ومكتب الخدمة الاجتماعية بمستشفى العريش العام، يعمل على مدار الساعة.

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