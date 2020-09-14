محمد زيدان: رفضت الانضمام للأهلي بسبب المقابل المادي

كشف محمد زيدان،لاعب منتخب مصر السابق، عن سبب رفضه عرضا من النادي الأهلي للانضمام إلى صفوفه خلال فترة احترافه في بوروسيا دورتموند الألماني.





وقال زيدان، في تصريحات مع الإعلامي أحمد شوبير بقناة "أون تايم سبورتس": "تلقيت عرضًا من عدلي القيعي، مدير التعاقدات بالأهلي في ذلك الوقت".





وأضاف: "لكنني رفضت الانضمام للأهلي لأني كنت أحصل على مقابل مادي كبير جدًا في ألمانيا، لم يكن النادي الأهلي وقتها قادرًا على منحي إياه".





وانتقل زيدان بالحديث عن الفرعون المصري محمد صلاح قائلا: "أنا شخصيًا أتمني وجود صلاح في برشلونة وأتوقع أن هذه الخطوة ستتحق الموسم المقبل وصلاح سينضم لنادي الاسباني".

وأكد أن صلاح الآن هو النجم الأوحد في ليفربول والجميع يخدم عليه، لكن عاجلًا ام أجلًا سيرحل وسنراه قريبًا في برشلونة.