مصر ترد على تركيا: نرصد الأفعال والتصريحات وأنقرة سياساتها توسعية.. والحزب الحاكم في اليابان يختار خلفًا لآبي.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الجيش الليبي يتعهد بحماية المتظاهرين ويحذر من المندسين

وفد الغرب الليبي ينهي لقاءاته في القاهرة

منسوب النيل في السودان بدأ ينخفض بعد الفيضانات المدمّرة

ترامب لا يستبعد البقاء في السلطة لأكثر من فترتين.. رغم القيود الدستورية









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وأبرزت صحيفة "الأنباء" تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأرميني، بأن مصر ترصد الأفعال والحديث والتصريحات، ولكن إذا كان هذا الحديث غير متوافق مع السياسات، فلا يصبح له أهمية، وذلك تعليقًا على دعوات القاهرة بضرورة عودة التفاهمات مع مصر.





وأضاف شكري أن "السياسات التى نراها من تواجد عسكرى على الأراضى السورية أو العراقية أو الليبية والتوتر القائم فى شرق المتوسط كلها تنبئ بسياسات توسعية مزعزعة للاستقرار فى المنطقة، وبالتالى لا تقود إلى حوار وإلى بدء صفحة جديدة، وبالتالى ليس الأمر بما يصرح به ولكن بأفعال وسياسات تعزز من الاستقرار، وتتسق مع قواعد العلاقات الدولية والشرعية الدولية، وهى التى تهمنا فى هذه المرحلة".





وقالت "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 153 إصابة و21 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا مشيرةً إلى خروج 900 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 84161 حالة حتى اليوم.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الراي" بأن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري أكد تعهد القوات المسلحة بحماية المحتجين، وذلك لتفويت الفرصة أمام من يتسللون لحرف التظاهرات عن مسارها، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الميليشيات والمرتزقة التي نهبت وعاثت فسادا في ليبيا.





وأضاف أن القيادة العامة للجيش "وهي تتابع كل هذه الأزمات المفتعلة"، في إشارة إلى غلاء الأسعار وتفشي الفساد ووباء كورونا، "تؤكد حق الشعب في التظاهر"، مشيرًا إلى أن الجيش يقف بجانب الشعب حتى يحقق مطالبه العادلة وبحقوقه، وعلى رأسها الأمن بكافة أشكاله.





وقالت "القبس" إن وفد الغرب الليبي من أعضاء مجلس النواب والأعلى للدولة وشخصيات قيادية ليبية، أكد على التمسك بالقيم والمبادئ الوطنية المتمثلة في وحدة التراب الليبي واستقلال ليبيا وسيادتها وعلى حرمة الدم الليبي، مشددًا على ضرورة التوصل لآليات تثبيت لوقف إطلاق النار والدفع بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.





وذكرت "الجريدة" أن منسوب مياه النيل في السودان بدأ، أمس، بالانخفاض بعدما بلغ مستويات قياسية هذا العام، ما تسبب بفيضانات في مختلف أنحاء البلاد.





دوليًا، قالت "الراي" إن الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم في اليابان صوت لاختيار رئيسه المقبل الذي سيصبح بشكل شبه مؤكد رئيسًا للوزراء خلفًا لشينزو آبي الذي ينسحب لأسباب صحية، حيث اختاروا يوشيهيدا سوغا (71 عامًا) الأمين العام الحالي للحكومة وأقرب مستشاري آبي، قبل أن يصادق البرلمان الأربعاء المقبل على هذا الخيار.





وذكرت "الوطن" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حشد أنصاره في ولاية نيفادا، في محاولة لتعبئة الدعم في ولاية تُظهر استطلاعات الرأي تقدم منافسه الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن، بها، حيث أشار إلى البقاء في السلطة 12 عامًا على الرغم من القيود الدستورية التي تحظر بقاء الرئيس الأميركي أكثر من فترتين كل منهما أربع سنوات.



