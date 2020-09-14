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رياضة

تشيلسي ضيفًا على برايتون في الدوري الإنجليزي.. الليلة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 08:52 ص
لامبارد - زياش
لامبارد - زياش
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إسراء أشرف
يحل فريق تشيلسي ضيفًا على نظيره برايتون، اليوم، الإثنين، في تمام التاسعة والربع مساءً، على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وكان تشيلسي أنهى موسمه الماضي في المركز الرابع برصيد 66 نقطة، وتأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا لنسخة 2020-2021.

وينوي تشيلسي المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي، بعد الصفقات السوبر التي أبرمها هذا الصيف لتدعيم صفوفه.

وتعاقد تشلسي مع كل من، كاي هافيرتز لاعب خط وسط باير ليفركوزن، وبن تشيلويل مدافع  ليستر، وتيمو فيرنر مهاجم لايبزيج، وحكيم زياش نجم أياكس، وتياجو سيلفا لاعب سان جيرمان.

وبحسب تصريحات لامبارد الأخيرة فإن من المقرر أن يغيب الثلاثي زياش بسبب الإصابة، وبن تتشيلويل لعدم جاهزيته، وسلفا كونه لن يتدرب مع الفريق قبل نهاية الأسبوع.
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