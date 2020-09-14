حذفت اسم وصورة شهيد من صفحة المدرسة.. استبعاد مديرة مدرسة بالإسكندرية وتحويلها للتحقيق

بعد رفع صورة واسم الشهيد محمد على المسيري من الصفحة الرسمية للمدرسة. استبعد يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، مديرة مدرسة الشهيد محمد علي المسيري الإعدادية بنات بإدارة العجمي التعليمية، وإحالتها للتحقيق، وذلك





وكلف يوسف الديب، وكيل المديرية التربية والتعليم الإدارة العامة للتعليم العام بالمديرية، بتشكيل لجنة وبحث الشكوى المقدمة من والدة الشهيد محمد على المسيري المطلق اسمه على المدرسة بانتزاع اسم وصورة الشهيد من الصفحة الرسمية للمدرسة.





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وتم تكليف وكيلة لتسير الأعمال بالمدرسة حتى انتهاء التحقيقات.





وأكد يوسف الديب على حق الشهداء الأبرار الذين قدموا دمائهم وأرواحهم الطاهرة فداء للوطن وتخليد ذكراهم ورعاية أسرهم رعاية كاملة عرفًاوامتنانًا وتقديرًا لشهداء مصر الأبرار لما قدموه من أجل حماية الوطن وسلامة أراضيه.