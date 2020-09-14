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حوادث

مصرع شخصين وإصابة 12 في تصادم على الطريق الحر بالقليوبية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:07 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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إبراهيم الهوارى
لقى شخصين مصرعهما وأصيب 12 شخصا اخرين فى حادث تصادم وقع على الطريق الحر في نطاق مركز قها بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين والمتوفين إلى المستشفيات المختصة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى العميد عبد العظيم محمد مدير إدارة المرور بالقليوبية بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم مروع على الطريق الحر بنطاق مدينة قها وبإخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية.

وانتقل على الفور اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية والعقيد نصر القارح مدير مباحث مرور القليوبية وتبين أن الحادث وقع بين سيارتين ميكروباص تحمل لوحات معدنية "م ق أ 4732" منوفية وسيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية رقم "1792 ع ص م".

كما تبين أيضا من المعاينة أن سائق السيارة ربع نقل انحرف بشدة بسبب سرعته الجنونية واصطدم بالسيارة الميكروباص المحملة بالركاب مما تسبب في انقلاب السيارة الميكروباص وسقوطها من أعلى إلى أسفل الطريق وسط الزراعات.

وأسفر الحادث عن وفاة اثنين وإصابة 12 راكبا وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفيات طوخ وبنها ورفع السيارتين وفتح الطريق أمام المرور.

 وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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