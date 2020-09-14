تفاصيل جريمة بشعة فى حى الهرم .. شاهد أب يفقد حياته دفاعًا عن ابنته

عرض برنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " MBC مصر" تقريرًا يكشف تفاصيل جريمة بشعة فى حى الهرم، حيث فقد شاب حياته على يد جيرانه دفاعًا عن زوجته وأولاده.





وقالت فاطمة عبادى، زوجة القتيل، إن الموضوع بدأ منذ شهرين ماضيين حينما كان شقيقها مريض وأغلق نور السلم وخرجت والدة زوجة وأضاءت النور مرة أخرى، مضيفة: " فضلوا يجروا فى شكلنا ويقولوا لولادهم اضربوهم وضربوا زوجة شقيقى وقطعوا ملابسها".





وتابعت: " احنا اربع بنات فى البيت وجرينا، وابنى جرى ودخلت اجيب بنتى عشان كانت نايمة و معرفتش اخرج من ضرب النار وكسر الزجاج وحدف الأنانبيب، مضيفة " قفلوا علينا الباب وحطوا انبوبة ثدام الباب".





وأوضحت أن زوجها كان فى عمله وجرى فى وسط ضرب النار لكى ينجدنا انا وابنتى الصغيرة من الضرب، زوجى اشتبك معه لكى يأخذ منه البندقية الخرطوش ولم يكن يعرف أن هناك 50 شخصا آخرين ينتظرونه داخل العمارة للاستفراد به.





وأشارت إلى أنه ضربوا طلقات كثيرة فى جسمه وعينه وبالطوب والزجاج حتى فاضت روحه لخالقها، مضيفة أن القاتل هرب فور وصول الشرطة ولكن الشرطة بحثت عنه حتى القت القبض عليه.





وأضافت: " حسبى الله ونعم الوكيل، دمرولى حياتى قتلوه وهو مالوش فى الخناقة أصلًا ولكنه جاى يدافع عنى وعن بنته".