AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خطر جدا .. استشاري سمنة: مفيش حاجة اسمها حقن تخسيس

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:37 م
الدكتور هاني جبران،
الدكتور هاني جبران، استشاري امراض السمنة
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال الدكتور هاني جبران، استشاري امراض السمنة، إن هناك الكثير من العلاجات والوصفات والعمليات الطبية المتداولة حاليا للتخسيس او تقليل الوزن، معقبًا: "مفيش حاجة اسمها حقن تخسيس ومفيش علاج واخد تصريح بالشكل ده على مستوى العالم".

وتابع الدكتور هاني جبران، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن اخذ اي نوع من تلك الحقن على اساس انها للتخسيس "ده خطر جدا"،  موضحا ان يجب التأكد من هوية الطبيب المعالج وانه خريج احدى كليات الطب وليس ممارسا للمهنة او ما شابه ذلك.

واكد جبران:  "مفيش دكتور بيبيع دواء في عيادته، بالاضافة الى ان هناك ادوية للتخسيس تحتوي على مادة تم منعها دوليا لان لها الكثير من الاثار الجانبية من ارتفاع ضربات القلب وغيرها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد موسى: حديقة الطفل بقرية برك الخيام تحولت إلى وكر.. فيديو

وصفات تخسيس سريعة جدا للكرش والأرداف.. تحول الجسم لماكينة حرق

مشروبات للتخسيس.. 17 وصفة خارقة فى حرق الدهون

أنا مش بتاع بهارات .. طبيب يوجه رسالة لمرضى القلب ومتعافي كورونا

تخلصي من البطن بدون ريجيم ولا جيم

اعمل زي الرئيس.. لميس سلامة: مفيش أحسن من جبر الخواطر

ترشيحاتنا

30 دعاء يصل ثوابه للميت مباشرة فينجيه من عذاب القبر ووحشته

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 14-9-2020

اطفى الأجهزة واشحن أول الشهر ..معلومات مهمة عن عداد الكهرباء مسبوق الدفع ..فيديو

كان بصحة جيدة.. وفاة رجل أعمال شاب بعد شعوره بصداع مفاجئ

بعد إحالتها للتحقيق بسبب الحجاب.. هاشتاج #ادعم_رضوى_الشربيني يتصدر تويتر

بسبب جدول المباريات الجديد.. أحمد عيد عبد الملك يهاجم اتحاد الكرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ضبطها متلبسة بالسرقة.. إدارة مركز تسوق تعاقب مسنة بطريقة صادمة

تعرف على اسعار بروتون ساجا 2020 proton saga اليوم في مصر.. صور

أمراض مخيفة.. استشاري يكشف التأثير النفسي على ابنة أحمد حسن وزينب بسبب المقالب