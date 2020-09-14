خطر جدا .. استشاري سمنة: مفيش حاجة اسمها حقن تخسيس

قال الدكتور هاني جبران، استشاري امراض السمنة، إن هناك الكثير من العلاجات والوصفات والعمليات الطبية المتداولة حاليا للتخسيس او تقليل الوزن، معقبًا: "مفيش حاجة اسمها حقن تخسيس ومفيش علاج واخد تصريح بالشكل ده على مستوى العالم".





وتابع الدكتور هاني جبران، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن اخذ اي نوع من تلك الحقن على اساس انها للتخسيس "ده خطر جدا"، موضحا ان يجب التأكد من هوية الطبيب المعالج وانه خريج احدى كليات الطب وليس ممارسا للمهنة او ما شابه ذلك.





واكد جبران: "مفيش دكتور بيبيع دواء في عيادته، بالاضافة الى ان هناك ادوية للتخسيس تحتوي على مادة تم منعها دوليا لان لها الكثير من الاثار الجانبية من ارتفاع ضربات القلب وغيرها.



