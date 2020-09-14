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تركيا تسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» من شرق المتوسط..فيديو

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:47 م
صدى البلد
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آيات أحمد
عادت سفينة التنقيب التركية "أوروتش رئيس" والسفن الحربية المرافقة لها إلى ميناء أنطاليا من منطقة متنازع عليها بين تركيا واليونان في شرق المتوسط، في خطوة وصفتها أثينا بـ"الإيجابية".


وعرضت فضائية " روسيا اليوم" لقطات مصورة للحظة انسحاب سفينة التنقيب التركية من المنطقة المتنازع عليها بين تركيا واليونان.

وسحبت السلطات التركية سفينة التنقيب “أوروتش رئيس” من منطقة شرق المتوسط، وأعادتها إلى ميناء أنطاليا، بعد مباحثات عقدت بين أنقرة وأثينا برعاية حلف شمال الأطلسي “الناتو”. 

وذكرت صحيفة “يني شفق” التركية  أن “سفينة أوروتش رئيس علقت أعمالها في المنطقة التي كان من المخطط أن يستمر العمل بها حتى 25 سبتمبر الجاري، بعد المباحثات مع الجانب اليوناني”. 

وأضافت تم سحب السفينة إلى ميناء أنطاليا بعد إنتهاء مدة الإخطار الملاحي المعلن سابقا.
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