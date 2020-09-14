مصطفى محمد ماكينة الأهداف التي لا تتوقف عن هز الشباك





صاحب الـ 22 عاما الذى سجل هدفه التاسع فى مرمى الإنتاج الحربى أمس بالجولة الـ 27 أصبح رابع مهاجم صريح يسجل للزمالك 9 أهداف فى موسم فأكثر بعد أحمد جعفر الذى سجل الرقم مرتين وباسم مرسى الذى سجل 18 هدفا فى موسم 2015/2016 والدبابة الكونغولية كابونجو كاسونجو الذى سجل 10 أهداف الموسم الماضى .





مصطفى محمد توج بلقب هداف كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 عاما برصيد 4 أهداف قاد بها الفراعنة الصغار لحصد اللقب القارى وخطف بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو 2021 .





وسجل مصطفى محمد 12 هدفا الموسم الماضي رفقة طلائع الجيش بجانب 9 أهداف مع طنطا و9 أهداف مع الزمالك ليصل إجمالى ما سجله فى الدوري 30 هدفا .





وبلغ إجمالي ما سجله مصطفى محمد مع الزمالك 13 هدفا فى جميع البطولات ليؤكد اللاعب البلدوزر أنه قادر على حمل لواء الهجوم الأبيض ومنتخب مصر الأول لسنوات كثيرة قادمة.





كما يحلم مصطفى محمد بقخوض تجربة الاحتراف الأوروبي بعدما حصل على عرض من الدوري الإسكتلندي وأخر من الدوري التركى ولكن مجلس الزمالك رفض التفريقط فى هدافه الشاب مع حصوله على وعد من المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك بمنحه الفرصة لخوض تجربة الإحتراف عقب التتويج بدوري أبطال أفريقيا .













بات مصطفى محمد مهاجم الزمالك الشاب واحدا من أبرز مهاجمى الكرة المصرية والعربية والأفريقية الصاعدة فى سماء كرة القدم بفضل أهدافه الغزيرة فى أول مواسمه مع القلعة البيضاء .