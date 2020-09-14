مصر تواصل إرسال المساعدات الغذائية للمتضررين من السيول بالسودان

أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم محملة بأطنان من المواد الغذائية شارك فى إعدادها عدد من مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر بالتنسيق مع الجانب السودانى.





وأثنى المسئولون من الجانب السودانى على وقوف مصر قيادة وشعبًا مع الشعب السودانى فى أزمته الحالية ، معربين عن خالص امتنانه وشكرهم العميق لهذا الجسر الجوى الذى إستمر يتدفق من مصر الشقيق على مدار الفترة الماضية، مشيرين إلى أن وقوف مصر إلى جانب أشقائهم السودانيين هو أمر متوقع من مصر الشقيقة الكبرى لدول القارة السمراء .





تأتى تلك المساعدات تأكيدًا على دور مصر الفاعل لدعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية الرامية للتخفيف من معاناة الشعب السودانى .



