القوات المسلحة: وصول طائرة عسكرية رابعة محملة بمساعدات طبية وغذائية للبنان

يأتي

ذلك إستكمالًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإستمرار فتح الجسر الجوى من المساعدات العاجلة وتقديمها إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية لتجاوز أثار إنفجار مرفأ بيروت.

تأتى تلك المساعدات تأكيدًا على عمق العلاقات والروابط التاريخية الراسخة بين البلدين، كما