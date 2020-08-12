القوات المسلحة: وصول طائرة عسكرية رابعة محملة بمساعدات طبية وغذائية للبنان

وصلت إلى مطار بيروت الدولي طائرة النقل العسكرية الرابعة والمحملة بشحنة مساعدات عاجلة تضمنت كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان الشقيقة.
من جهته، أعرب العميد طيار روجيه حلو ممثل قائد الجيش اللبناني عن عميق شكره وإمتنانه للقيادة المصرية التي تواصل تقديم الدعم للشعب اللبنانى خلال تلك الفترة الحرجة من تاريخ لبنان، وأكد الدكتور حسين محيدلي مستشار وزير الصحة اللبنانى على مدى أهمية تلك المساعدات فى مساندة قطاع الصحة اللبنانى لتجاوز آثار تلك الأزمة.
تأتى تلك المساعدات تأكيدًا على عمق العلاقات والروابط التاريخية الراسخة بين البلدين، كما يأتي ذلك إستكمالًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإستمرار فتح الجسر الجوى من المساعدات العاجلة وتقديمها إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية لتجاوز أثار إنفجار مرفأ بيروت.