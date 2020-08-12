شاهد.. القوات المسلحة تواصل تنفيذ أعمال تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020

كثفت عناصر القوات المسلحة فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لليوم الثانى من تواجدها فى محيط اللجان لتقديم الدعم اللازم كاحتياطيات قريبة وبعيدة لعناصر التأمين للتصدى لأى عدائيات محتملة.





وتقوم القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق بتنفيذ الدوريات الثابتة ومتابعة الأحداث طوال فترة الإنتخابات ومتابعة أى أعمال قد تعرقل سير العملية الانتخابية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.





من جانبهم أعرب عدد من المواطنين المشاركين فى الانتخابات عن تقديرهم للدور الكبير الذى يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية فى تأمين العملية الانتخابية بكل نزاهة وحيادية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.





تأتى تلك الجهود التى تبذلها القوات المسلحة انطلاقًا من مسئوليتها الوطنية تجاه الشعب المصرى.



