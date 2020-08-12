AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شاهد.. القوات المسلحة تواصل تنفيذ أعمال تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:46 م
تامين القوات المسلحة
تامين القوات المسلحة للانتخابات
Advertisements
محمد إبراهيم
كثفت عناصر القوات المسلحة فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لليوم الثانى من تواجدها فى محيط اللجان لتقديم الدعم اللازم كاحتياطيات قريبة وبعيدة لعناصر التأمين للتصدى لأى عدائيات محتملة.

وتقوم القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق بتنفيذ الدوريات الثابتة ومتابعة الأحداث طوال فترة الإنتخابات ومتابعة أى أعمال قد تعرقل سير العملية الانتخابية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

من جانبهم أعرب عدد من المواطنين المشاركين فى الانتخابات عن تقديرهم للدور الكبير الذى يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية فى تأمين العملية الانتخابية بكل نزاهة وحيادية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

تأتى تلك الجهود التى تبذلها القوات المسلحة انطلاقًا من مسئوليتها الوطنية تجاه الشعب المصرى.

كما يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بمشاركة القوات المسلحة فى تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020 وتقديم المعاونة لعناصر الشرطة المدنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. استعدادات القوات المسلحة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠

محافظ القليوبية يتابع غرفة عمليات انتخابات مجلس الشيوخ 2020..صور

ازدياد توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ

محافظ مطروح يتفقد عددا من اللجان لمتابعة سير العملية الانتخابية

نائب محافظ القاهرة تتفقد اللجان الانتخابية فى طرة والمعادى .. صور

تكثيف أعمال النظافة والتعقيم بداخل اللجان ومحيطها في الشرقية

ترشيحاتنا

رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي يكشف عن سبب رحيله عن لجنه التخطيط

مصر تدين الاستهداف التركي في العراق

إسرائيل تعلن دعمها لـ اليونان في مواجهة تركيا

فى عيد ميلادها.. 10 صور عرضت مريم أوزرلي للانتقاد بسبب عمليات التجميل

مش هرد على كلام الأستاذ.. إشادة بموقف أحمد فلوكس بعد تعليقه الأخير لـ هاني شاكر

18 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الذهب في مصر اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تؤثر على الضغط والعظام.. أضرار القهوة الخضراء

محاولات للسيطرة علي حريق أشجار بميدان الرماية.. صور

10 صور رومانسية جمعت بين دينا الشربيني وعمرو دياب