كرم جبر: الإعلام له دور كبير فى انتخابات مجلس الشيوخ بمواجهة الشائعات..فيديو

قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كرم جبر، إنه لم تعد هناك آليات لخلق كوادر جديدة وتدريبها وبثها فى مختلف الوظائف العامة والمختلفة، لافتًا إلى أنه يجب توسعة شريان الممارسة السياسية لخلق مزيد من الكوادر الشبابية.









وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى لقاء ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية ام بي سي مصر، أنه كان يقترح تسميته بمجلس الشورى لنه سيعطى الشورى لمجلس النواب.





وتابع أن هناك فجوة بين الاجيال واصبحت متصارعة وغير متنافسة، منوهًا أنه لن تستمر الحياة إلا لو حدث اندماج بين الاجيال، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ يضم عدد كبير من الشباب.









وأوضح انه لم يتم رصد أى مخالفات أو شكاوى حقيقية من الإعلاميين بشأن انتخابات مجلس الشيوخ حتى الآن، مضيفًا أن الإعلام له دور كبير فى انتخابات مجلس الشيوخ بمواجهة الشائعات والحفاظ على ضوابط العملية الانتخابية.



