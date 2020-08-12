AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كرم جبر: الإعلام له دور كبير فى انتخابات مجلس الشيوخ بمواجهة الشائعات..فيديو

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:21 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كرم جبر، إنه لم تعد هناك آليات لخلق كوادر جديدة وتدريبها وبثها فى مختلف الوظائف العامة والمختلفة، لافتًا إلى أنه يجب توسعة شريان الممارسة السياسية لخلق مزيد من الكوادر الشبابية.


وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى لقاء ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية  ام بي سي مصر، أنه كان يقترح تسميته بمجلس الشورى لنه سيعطى الشورى لمجلس النواب.

وتابع أن هناك فجوة بين الاجيال واصبحت متصارعة وغير متنافسة، منوهًا أنه لن تستمر الحياة إلا لو حدث اندماج بين الاجيال، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ يضم عدد كبير من الشباب.


وأوضح انه لم يتم رصد أى مخالفات أو شكاوى حقيقية من الإعلاميين بشأن انتخابات مجلس الشيوخ حتى الآن، مضيفًا أن الإعلام له دور كبير فى انتخابات مجلس الشيوخ بمواجهة الشائعات والحفاظ على ضوابط العملية الانتخابية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإعلام المصري مثل الذهب.. كرم جبر يكشف عن أولويات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الفترة القادمة

كرم جبر : نعمل على تشكيل لجان للشكاوى وتراخيص الصحف

رئيس الأعلى للإعلام: تراخيص وسائل الإعلام ستكون بموافقة كامل أعضاء المجلس.. وتكليف زميلين بدراسة الملف وتنظيمه إلكترونيا

الأعلى للإعلام يعقد منتدى لانتخابات مجلس الشيوخ السبت

كرم جبر يفتتح ورشة كبرى للصحفيين والإعلاميين حول انتخابات الشيوخ بماسبيرو

كرم جبر يفتتح ورشة كبرى للصحفيين والإعلاميين حول انتخابات الشيوخ بماسبيرو

ترشيحاتنا

الزمالك يحسم الجدل بشأن عودة سامي الشيشيني فى جهاز كارتيرون

جنون في أسعار الذهب والجرام يتراجع 57 جنيها .. تفاصيل

المستشار عبدالله عمر شوضة رئيسا لمحكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى

الكويت: تجديد إقامة العامل الوافد البالغ 60 عاما لمدة عام واحد فقط

هل موت الفجأة من سوء الخاتمة؟..على جمعة يحدد الحكمة الرئيسية

الأردن يقرر إغلاق الحدود مع سوريا لمدة أسبوع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تؤثر على الضغط والعظام.. أضرار القهوة الخضراء

محاولات للسيطرة علي حريق أشجار بميدان الرماية.. صور

10 صور رومانسية جمعت بين دينا الشربيني وعمرو دياب