إقامة 88 معرضا للآثاث والأجهزة الكهربائية لتوزيعها بالمجان على الأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الاهلية ، في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأشار المحافظ ، إلى أن الدور الذى تقوم به جمعية الاورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية وإستهداف القرى الأكثر إحتياجًا، وتكثيف المساعدات بها ، موجهًا بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.





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في نفس السياق ، أشار عادل درغام مدير فرع جمعية الاورمان بالبحيرة، إلى أنه تم تنظيم معرض لتوزيع قطع الأثاث والأجهزة الكهربائية بالمجان على الأسر من محدودي الدخل والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة بقرية النجيلى بمركز أبو المطامير.

وأوضح أن المعارض شملت أجهزة منزلية كهربية عبارة عن ثلاجات، غسالات، تلفزيونات، بوتاجازات، بالإضافة إلي أن تم توزيع الملابس وقطع الأثاث للمنازل من أنتريهات و مطابخ و غرف سفرة و غرف نوم و سجاد و مفروشات ومراتب فايبر، مؤكدًا أن تم توزيعها بالمجان علي حسب احتياج الأسر والحالات المستحقة.

ولفت إلى أنه حتى الآن تم تنظيم 88 معرضا لتوزيع قطع الأثاث والأجهزة الكهربائية بنطاق المحافظة، لافتًا إلى أن تم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي .