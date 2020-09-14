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محافظات

ضبط كميات من السلع منتهية الصلاحية و تحرير١٧ مخالفة تموين بالبحيرة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:40 م
السلع الغذائية الغير
السلع الغذائية الغير صالحة
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أسماء الجنبيهى

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين برئاسة العقيد وجدي الصيرفي، حملات مكثفة للرقابية على المصانع والأسواق و منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها ومدي الالتزام بالقوانين، والاشتراطات الصحية حفاظًا على صحة المواطنين بنطاق مراكز كوم حمادة ووادي النطرون وشبراخيت.


اسفرت الحملة عن ضبط  1000 لتر صابون سائل  بدون علامات، 3000 لتر كلور، 400 زجاجه منظف بداخل مصنع منظفات بدون ترخيص، كما ضبط 43 كيلو طحينة معباء بداخل أكياس غير مدون عليها اي بيانات وعلامات، وتحرر 6محاضر  لمحلات جزارة لعرضهم لحوم مكشوفة.

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كما تم ضبط مصنع مياه شرب معدنية بدون سجل صناعي، وضبط ٣٢٠ زجاجة مياه معبأة سعة الواحده ٧ لتر، وضبط مصنع بطاطس نصف مقلية بدون سجل حركة تخزين ثلاجات وعدم إرسال البيان الشهري، وتحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار.

وأسفرت الحملة أيضا عن تحرير 17محضرا منهم  7 محاضر لمخابز لانتاج خبز ناقص الوزن حتى 18جراما وعدد 6 محاضر  إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و4 محاضر عدم الالتزام بمواعيد التشغيل وعدم نظافة الادوات المستخدمة، عدم الاعلان عن مواعيد التشغيل.

ضبط كميات من السلع منتهية الصلاحية و تحرير١٧ مخالفة تموين بالبحيرة
ضبط كميات من السلع منتهية الصلاحية و تحرير١٧ مخالفة تموين بالبحيرة
ضبط كميات من السلع منتهية الصلاحية و تحرير١٧ مخالفة تموين بالبحيرة
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