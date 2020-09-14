AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

طوارئ في مطار ليفربول بعد التأكد من إصابة مسافر بـ كورونا .. صور

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:10 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
تأكدت السلطات في مطار ليفربول من إيجابية تحاليل مسافر على متن طائرة متجهه إلى ولاية نيو جيرسي الأمريكية، إلا سلطات المطار تمكنت من رصد المصاب في اللحظة الأخيرة . 

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن سلطات مطار ليفربول تأكدت من النتائج الإيجابية لمسافر على متن إحدى الرحلات المتجهه إلى ولاية نيوجيرسي . 

وقامت السلطات في المطار بإرسال رسالة على هاتف المسافر: " نتائجك إيجابية ، غادر المطار وعد إلى المنزل في الحال " .

واصيب الرجل بالصدمة لأنه كان يعاني من إرتفاع طفيف في درجة الحرارة، وذكر ان ذلك الإرتفاع طبيعي لإن جهاز مناعته ضعيف ومن آن لآخر يصاب بالإنفلونزا. 

وقامت الخدمات الطبية في المطار بإرساله عبر سيار ة الإسعاف إلى منزل لعزل نفسه، وقامت بتحاليل لكل الأشخاص الذين خالطوه أثناء تواجده في المطار.
طوارئ في مطار ليفربول بعد التأكد من إصابة مسافر بـ كورونا .. صور
طوارئ في مطار ليفربول بعد التأكد من إصابة مسافر بـ كورونا .. صور
طوارئ في مطار ليفربول بعد التأكد من إصابة مسافر بـ كورونا .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حالة فوضى.. لحظة طرد مسافرة من رحلة جوية وسط تصفيق الركاب

هدده بالطرد.. قائد طائرة يجبر مسافرًا يعاني من الربو المزمن على ارتداء كمامة.. شاهد

ترشيحاتنا

رسالة مؤثرة من إسراء عبد الفتاح لزوجها

طريقة عمل رقية شرعية لنفسي.. 8 كلمات أوصى النبي بترديدها 7 مرات

بعد تهربها من الضرائب.. 10 صور لـ هنا شيحة تبرز أنوثتها

هل يكسب الرهان.. صالح جمعة يخطف قلوب الأهلاوية من جديد بـ 16 تصريحا

تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي قبل موقعة حسم الدوري

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 14-9-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان جريء.. نوال الزغبى تثير الجدل بإطلالة شبابية

في موسمها .. تناول الجوافة يوميًا يمنحك فوائد مذهلة

بملابس كاجوال .. صبا مبارك تبهر متابعيها في أحدث ظهور