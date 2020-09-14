طوارئ في مطار ليفربول بعد التأكد من إصابة مسافر بـ كورونا .. صور





ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن سلطات مطار ليفربول تأكدت من النتائج الإيجابية لمسافر على متن إحدى الرحلات المتجهه إلى ولاية نيوجيرسي .





وقامت السلطات في المطار بإرسال رسالة على هاتف المسافر: " نتائجك إيجابية ، غادر المطار وعد إلى المنزل في الحال " .





واصيب الرجل بالصدمة لأنه كان يعاني من إرتفاع طفيف في درجة الحرارة، وذكر ان ذلك الإرتفاع طبيعي لإن جهاز مناعته ضعيف ومن آن لآخر يصاب بالإنفلونزا.





وقامت الخدمات الطبية في المطار بإرساله عبر سيار ة الإسعاف إلى منزل لعزل نفسه، وقامت بتحاليل لكل الأشخاص الذين خالطوه أثناء تواجده في المطار.

تأكدت السلطات في مطار ليفربول من إيجابية تحاليل مسافر على متن طائرة متجهه إلى ولاية نيو جيرسي الأمريكية، إلا سلطات المطار تمكنت من رصد المصاب في اللحظة الأخيرة .