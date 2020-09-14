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إقامة الأفراح| لجنة أزمة كورونا تزف بشرى للمقبلين على الزواج

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:33 م
قاعة الأفراح
قاعة الأفراح
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البهي عمرو
عرضت قناة إكسترا نيوز ، خبرا عاجلا يفيد بأن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، ستتخذ حزمة قرارات جديدة يبدأ تنفيذها الأسبوع المقبل، وان من بين تلك القرارات استئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة بالمنشآت السياحية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية.


وعقدت اليوم اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ، اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا وجهود الدولة لمواجهة الفيروس.


 وجاءت أهم القرارات التي أصدرتها اللجنة خلال اجتماع اليوم كالتالي:

أولا صلاة الجنازة:

 يسمح بها خارج المساجد أو في الصحن المكشوف بالمسجد فقط في غير أوقات الصلاة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ويتم مراجعة الموقف دوريا.

ثانيا الأفراح والمؤتمرات:

- السماح بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
- قيام وزيري الصحة والسياحة بدراسة ضوابط إعادة فتح الأندية الصحية بـ الفنادق اعتبارا من 21/9/2020.

ثالثا الثقافة:

- عودة معرض الكتاب بالإسكندرية في مناطق مفتوحة بشرط الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية والبيئية.
- عودة المهرجانات بشرط أن يكون الافتتاح والختام في مناطق مفتوحة وفي حالة العرض المسرحي والسينمائي يكون بنفس الشروط (50% من الطاقة الاستيعابية للمكان).

رابعا التموين والصناعة والتجارة:

- السماح بفتح معرض أهلا بالمدارس في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات خلال الفترة من 209/2020 وحتى 28/9/2020 بشرط الحفاظ على كافة الإجراءات الاحترازية وشروط التهوية وذلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة.


خامسا التربية والتعليم:

- إعادة استئناف أنشطة تعليم الكبار وعودة فصول محو الأمية بنفس القواعد والاشتراطات الصحية والاحترازية المتفق عليها في الأماكن المغلقة.

سادسا الشباب والرياضة

- عودة تدريبات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم.
- بدء الهيئات الرياضية والشبابية في إتاحة استخدام حمامات السباحة للرياضة والترفيه وفق الاشتراطات الصحية التي تحددها وزارة الصحة وتتم مراجعة الموقف دوريًا.
- السماح بفتح الحضانات بالأندية ومراكز الشباب وفق الضوابط والشروط الصحية التي تحددها وزارة الصحة.
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