إقامة الأفراح| لجنة أزمة كورونا تزف بشرى للمقبلين على الزواج

، ستتخذ حزمة قرارات جديدة يبدأ تنفيذها الأسبوع المقبل، وان من بين تلك القرارات استئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة

وعقدت اليوم اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ، اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا وجهود الدولة لمواجهة الفيروس.









وجاءت أهم القرارات التي أصدرتها اللجنة خلال اجتماع اليوم كالتالي:





أولا صلاة الجنازة:





يسمح بها خارج المساجد أو في الصحن المكشوف بالمسجد فقط في غير أوقات الصلاة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ويتم مراجعة الموقف دوريا.





ثانيا الأفراح والمؤتمرات:





- السماح بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

- قيام وزيري الصحة والسياحة بدراسة ضوابط إعادة فتح الأندية الصحية بـ الفنادق اعتبارا من 21/9/2020.





ثالثا الثقافة:





- عودة معرض الكتاب بالإسكندرية في مناطق مفتوحة بشرط الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية والبيئية.

- عودة المهرجانات بشرط أن يكون الافتتاح والختام في مناطق مفتوحة وفي حالة العرض المسرحي والسينمائي يكون بنفس الشروط (50% من الطاقة الاستيعابية للمكان).





رابعا التموين والصناعة والتجارة:





- السماح بفتح معرض أهلا بالمدارس في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات خلال الفترة من 209/2020 وحتى 28/9/2020 بشرط الحفاظ على كافة الإجراءات الاحترازية وشروط التهوية وذلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة.









خامسا التربية والتعليم:





- إعادة استئناف أنشطة تعليم الكبار وعودة فصول محو الأمية بنفس القواعد والاشتراطات الصحية والاحترازية المتفق عليها في الأماكن المغلقة.





سادسا الشباب والرياضة





- عودة تدريبات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم.

- بدء الهيئات الرياضية والشبابية في إتاحة استخدام حمامات السباحة للرياضة والترفيه وفق الاشتراطات الصحية التي تحددها وزارة الصحة وتتم مراجعة الموقف دوريًا.

- السماح بفتح الحضانات بالأندية ومراكز الشباب وفق الضوابط والشروط الصحية التي تحددها وزارة الصحة.