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رئيس التحرير
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حوادث

اخبار الحوادث.. 21 سبتمبر محاكمة المتهمين بتهديد فتاة تيك توك منة عبد العزيز.. وتأجيل جلسة المتهمين بقتل طالب الرحاب.. واستدعاء رسمي لـ احمد حسن وزينب للتحقيق

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:42 م
اخبار الحوادث
اخبار الحوادث
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قسم الحوادث
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من أخبار الحوادث والأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية.

الداخلية تطلق المرحلة 14 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة

قامت وزارة الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة الرابعة عشرة من مبادرة "كلنا واحد" إعتبارًا من يوم 17/9/2019 ولمدة شهر.

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالب الرحاب لـ 10 يناير
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة  بالتجمع الخامس، تأجيل جلسة محاكمة مُتهمي قضية "قتل طالب الرحاب" لجلسة ١٠ يناير  .

يستغلان طفلتهما لجني المال والكسب السريع.. استدعاء رسمي لـ احمد حسن وزينب للتحقيق
أمرت جهات التحقيق، بطلب حضور اليوتيوبر الشهير أحمد حسن لسماع أقواله في بلاغ المجلس القومي للأمومة والطفولة ضده وزوجته زينب لترهيب طفلته الصغيرة في مقطع فيديو عبر "يوتيوب".

قبل النطق بالحكم .. والد ضحايا مذبحة كفر الدوار يكشف تفاصيل جديدة في الواقعة
"لا استطيع حتى الآن أن أصدق ما حدث لأسرتي، لم تجف عيني من البكاء ، وكلما أغمضت عينى يلاحقني كابوس فقد أسرتي بهذه الطريقة البشعة،  بسبب الشهوة والثقة في أشخاص منعدمة الثقة، وأثق في قضائنا العادل أن يبرد نار قلبي علي فراق زوجتي وأولادي والقصاص من المتهم"، هكذا بدأ إسلام محمد، والد ضحايا مذبحة ٣ أفراد من أسرة واحدة في منزلهم قبل بداية جلسة محاكمة المتهم بقتلهم في محكمة الأحداث بمركز كفر الدوار بالبحيرة، رواية أثر الواقعة عليه. 

تأجيل جلسة استئناف حنين حسام ومودة الأدهم على حكم حبسهما سنتين لـ 13 أكتوبر
قررت الدائرة ٣ جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الإقتصادية تأجيل نظر اولى جلسات استئناف اليوتيوبر حنين حسام ومودة الادهم و٣ شباب اخرين على حكم حبسهم سنتين وتغريمهم ٣٠٠ الف جنيه لكل منهم، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، لجلسة 13 أكتوبر وذلك لتنفيذ طلبات الدفاعوالسابقة.

تأجيل محاكمة متهمين بتهديد فتاة تيك توك منة عبد العزيز لـ21 سبتمبر
أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، محاكمة مازن إبراهيم وشيماء شاكر بتهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية للمجني عليها منة عبدالعزيز، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، والاعتداء على القيم الأسرية للمجتمع لجلسة 21 سبتمبر المقبل، للمرافعة.

قبل ماتروح المرور.. شروط وإجراءات الفحص الفني للسيارة
يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه خدمة لمعرفة شروط وإجراءات فحص السيارات بالمرور عند تجديد الرخصة او ترخيص السيارة لأول مرة .
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