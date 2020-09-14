اخبار الحوادث.. 21 سبتمبر محاكمة المتهمين بتهديد فتاة تيك توك منة عبد العزيز.. وتأجيل جلسة المتهمين بقتل طالب الرحاب.. واستدعاء رسمي لـ احمد حسن وزينب للتحقيق

أمرت جهات التحقيق، بطلب حضور اليوتيوبر الشهير أحمد حسن لسماع أقواله في بلاغ المجلس القومي للأمومة والطفولة ضده وزوجته زينب لترهيب طفلته الصغيرة في مقطع فيديو عبر "يوتيوب".

قبل النطق بالحكم .. والد ضحايا مذبحة كفر الدوار يكشف تفاصيل جديدة في الواقعة

"لا استطيع حتى الآن أن أصدق ما حدث لأسرتي، لم تجف عيني من البكاء ، وكلما أغمضت عينى يلاحقني كابوس فقد أسرتي بهذه الطريقة البشعة، بسبب الشهوة والثقة في أشخاص منعدمة الثقة، وأثق في قضائنا العادل أن يبرد نار قلبي علي فراق زوجتي وأولادي والقصاص من المتهم"، هكذا بدأ إسلام محمد، والد ضحايا مذبحة ٣ أفراد من أسرة واحدة في منزلهم قبل بداية جلسة محاكمة المتهم بقتلهم في محكمة الأحداث بمركز كفر الدوار بالبحيرة، رواية أثر الواقعة عليه.





تأجيل جلسة استئناف حنين حسام ومودة الأدهم على حكم حبسهما سنتين لـ 13 أكتوبر