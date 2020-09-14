الأربعاء.. انطلاق الملتقى الوطني الأول للشباب القادة بالأولمبياد المصري الخاص

تنطلق الأربعاء المقبل فعاليات الملتقى الوطني الأول للشباب القادة بالأولمبياد الخاص المصري من خلال تطبيق زووم عبر الإنترنت .





وأكد الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري أن الملتقى تم تخصصيه للشباب القادة من "غير المعاقين" بالاولمبياد الخاص المصري، مشيرًا إلي أن الهدف الأساسي من إقامة الملتقى هو تفعيل دور الشباب في المجتمع لنشر ثقافة الدمج المجتمعي لأبطال الأولمبياد الخاص وكذلك اكتشاف نماذج وسفراء جدد من الشباب لتبني فكرة نشر حركة الأولمبياد الخاص في ربوع مصر المختلفة.





وعن موضوعات الملتقى أشار طارق النجار مدير المبادرات بالأولمبياد الخاص المصري إلي أن الملتقى يشمل عددا من المحاور المهمة حول مهارات القيادة والتأثير في الآخرين ، والإبداع والابتكار في مواجهة التحديات كما يشمل موضوعات التربية الأخلاقية والتواصل الاجتماعي مع الشباب ، ويحاضر في الملتقى نخبة من الخبراء في المجالات بمشاركة عددًا من الشباب القادة من غير المعاقين بالأولمبياد الخاص المصري.





ومن المقرر، أن يستمر الملتقى لمدة يومان متتاليان خلال الفترة من 16 وحتى 17 من سبتمبر الجاري بمشاركة عدد من الشباب القادة بمحافظات مصر المختلفة.