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أخبار العالم

ألمانيا تقدم ملياري يورو مساعدات للعراق

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:44 م
ألمانيا تقدم ملياري
ألمانيا تقدم ملياري يورو مساعدات للعراق
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دعاء أبوهشيمة
صرح وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الاثنين، بأن حكومة بلاده تقدمت بملياري يورو كمساعدات للعراق، مؤكدا دعم برلين العراق لتعزيز استقراره.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين, الذي يزور ألمانيا حاليا، قال هايكو ماس: "قدمنا ملياري يورو للعراق كمساعدات"، موضحا "اننا نثمن مشروع الإصلاح لتعزيز الاقتصاد في العراق"؛ بحسب وكالة "السومرية نيوز" العراقية.

وشدد الوزير الألماني على أن "برلين تدعم العراق لتعزيز استقراره.. وسنواصل دعمنا العسكري في بناء القدرات الأمنية العراقية".

وبدوره، أعرب وزير الخارجية العراقي عن حاجة العراق لتعاون مشترك للخلاص من عناصر تنظيم "داعش".

وقال حسين، خلال المؤتمر، إن: "علاقتنا مع ألمانيا مهمة في مجالات مختلفة"، معربا عن شكره حكومة ألمانيا لدعمها المستمر للعراق.

وأكد الوزير العراقي: "ألمانيا قدمت دعما للعراق في حربه ضد داعش"، مشيرا إلى مساعدة برلين في بناء مستشفيات مختلفة في العراق"
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