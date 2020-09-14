قط فرعوني.. تعرف على نوع مختلف من النحت بالخردة

قال النحات الشاب ابراهيم صلاح، يبلغ من العمر 27 سنة، انه كان يحب الفن وحاول الالتحاق بكلية الفنون الجميلة ولكن لم تساعده تكاليف المعيشة وامكانيته المادية.





وتابع النحات ابراهيم صلاح، خلال حواره في برنامج "ست الستات"، المذاع على "صدى البلد"، أنه يحب استخدام فن النحت ولكن من خلال اعادة التدوير للخردة والخامات القديمة وخاصة من المعدن والنحاس.





واوضح انه احسن قطعة فنية قام بعملها هو القط المصري الفرعوني ووصل ارتفاعه الى 6 متر واستغرق عمله 30 يوم، ووصل وزنه بعد انتهائه نصف طن ومن المفترض ان يوضع في ميدان قريب من منطقة 6 اكتوبر.





ووجه الشكر للتنمية المحلية لانها دعمته ووفرت له مكان لعمل هذه القطعة ورخصت له مكان في منطقة فيصل، موضحا انه يحب عمل قطع لها اساس في الحضارة، مؤكدا ان هذا النوع من العمل لديه جمهوره والذين يريدون اقتناءه ووضعها كديكور وانتيكات.



