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برلمان

فرض كفاية.. دينية البرلمان: يجوز أداء صلاة الجنازة بأقل عدد من المصلين

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 04:40 م
صلاة الجنازة
صلاة الجنازة
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أحمد أيمن
أيد النائب شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، قرار لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء بعودة صلاة الجنازة بالمساجد، مؤكدا أن القرار يأتي ضمن خطة الحكومة لإعادة الحياة لطبيعتها بعد فترة توقف وإغلاق جزئي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وطالب الجندي في تصريحات لـ"صدى البلد"، بضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الأوقاف خلال إقامة صلاة الجنازة بحيث لا تقام في أوقات الصلاوات أو قبلها خاصة صلاة الجمعة، منعا للازدحام وتكدس المصلين داخل المسجد، على أن تتم الصلاة في المساجد الكبيرة وبعدد يتناسب مع مساحة المسجد.


وأوضح النائب، أن صلاة الجنازة "فرض كفاية"، بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، حيث يجوز أدائها بحضور عدد قليل من الأشخاص، لذلك لا يوجد حاجة للتزاحم وكثرة أعداد المصلين داخل المساجد.

وأعرب عن ثقته في نجاح الوزارة في عودة "صلاة الجنازة" كما نجحت في عودة الصلاة بالمساجد وصلاة الجمعة، مشيرا إلى أن وعي المصريين ضروري لاستمرار الصلاة بالمساجد عن طريق اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد اليوم الاثنين، أنه بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء فإن الوزارة بصدد إعداد خطتها للسماح بصلاة الجنازة بالمساجد الكبرى التي بها ساحات مفتوحة أو صحن مفتوح في غير أوقات الصلوات الخمس أو الجمعة ، وبالتنسيق مع القائمين على المسجد لفتحه في غير أوقات الصلوات الخمس وغير وقت صلاة الجمعة.
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