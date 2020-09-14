فرض كفاية.. دينية البرلمان: يجوز أداء صلاة الجنازة بأقل عدد من المصلين

نواب يطالبون بعودة صلاة الجمعة فى المساجد..ويؤكدون:لابد من التباعد الاجتماعي بين المصلين وارتداء الكمامات..وبرلمانى يقترح أن تكون مدة الخطبة 15 دقيقة