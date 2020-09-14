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رياضة

هل تنجح فلسفة كلوب للمرة الثانية بعدم التعاقد مع لاعبين خلال موسم الانتقالات

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:45 م
صدى البلد
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عمر سلامة
في موسمه الـ129 بالدوري الإنجليزي الممتاز عبر تاريخه، قرر يورجن كلوب مدرب ليفربول تكرار ما فعله في الصيف الماضي وعدم شراء أي لاعبين جدد تقريبًا، باستثناء تعاقد وحيد لدعم الدكّة بلاعب غير معروف وهو اليوناني كوستاس تسيميكاس من أولمبياكوس مقابل 11.75 مليون باوند (13) مليون يورو.


البعض يرى أن تلك السياسة جاءت بثمارها في الموسم الماضي بالفوز بلقب الدوري الغائب ولهذا لا مشكلة من التكرار، لكن هل رفض تجديد الفريق تمامًا للموسم الثاني على التوالي كان القرار الأمثل؟


وربما يبدو ليفربول في أمس الحاجة للاعب بفكر جديد يُضيف شيء آخر لتشكيلته مثل تياجو ألكانتارا الذي يبدو أنه حل مثالي للريدز في وسط الملعب، ورغم أنه من الأفضل استقطاب تياجو بدون التخلي عن فينالدوم لكن الأمور كلها تسير في اتجاه واحد وهو رحيل فينالدوم للبرسا مقابل وصول ألكانتارا من البايرن.


بداية ليفربول المتعثرة أمام فريق صاعد للتوّ للدوري الإنجليزي بعد غياب 16 عامًا والفوز بشق الأنفس في الدقيقة 88 دقّت ناقوس الخطر أمام موسم صعب للريدز، فهل ينصت كلوب للتحذيرات ويُدعّم صفوفه بلاعب أو اثنين، أم يواصل الرهان على نفس الأسماء الفائزة بدون أي تغيير على الإطلاق؟.
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