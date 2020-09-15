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أخبار البلد

الزراعة: ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ4 ملايين و8 آلاف طن

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:51 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه منذ بداية موسم الصادرات الزراعية وحتى 9 من شهر سبتمبر الجارى، حققت صادرات الخضر والفاكهة عن مايزيد 4 ملايين و8 آلاف و275 طنا لجميع الأصناف المصدرة وجارى الشحن للعديد من الأصناف فى الموسم الصيفى.

وأضاف العطار أن هناك تدفقا ملحوظا لجميع الصادرات الزراعية المصرية لجميع الأسواق العالمية، متابعا أن هناك زيادة ملحوظة فى صادرات العنب والثوم والفراولة والرومان والفاصوليا فى العام الحالى عن العام الماضى بنسب من 10 إلى 30٪ ، وجميع الشحنات التى تصدرها مصر إلى أى دولة تكون من خلال شهادة زراعية صادرة من الحجر الزراعى مدون عليها اسم الدولة "بلد المنشأ"، وهى غير قابلة للتزوير، مكتوب بها بلد المنشأ " جمهورية مصر العربية"، والدولة المستقبلة للمنتج، مشيرا إلى أن منتجات مصر الزراعية ذات جودة عالية ومشهود لها عالميًا، إذ لم تتوقف مصر عن التصدير رغم أزمة كورونا.

كانت وزارة الزراعة، أكدت أن المنتجات الزراعية المصرية تغزو حاليا معظم دول العالم بما فى ذلك الأسواق الأوروبية والأمريكية التى تضع مواصفات فنية قياسية على وارداتها من السلع الغذائية، موضحة أن مصر لا تسمح بتصدير أى سلع غذائية غير جيدة أو لا تتوافر فيها المواصفات الفنية التى تضعها الدول المستوردة وذلك حفاظا على سمعة السلع المصرية فى الأسواق العالمية.

كما أن مفتشى الحجر الزراعى يقومون بالتأكد من جودة المنتجات الزراعية المصرية قبل تصديرها وذلك خلال مراحل تجهيزها فى محطات التعبئة والتغليف ثم فى المطارات والموانئ كما أن نظام تكويد المزارع الذى انتهجته مصر منذ فترة طويلة يمنع تماما أى تلاعب فى جودة الصادرات الزراعية وأن وزارة الزراعة تمتلك أحدث المعامل لمراقبة ومتابعة السلع وهى مازالت فى الحقول والمزارع بالإضافة إلى معامل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية وان الدولة حريصة على جودة الغذاء سواء للسوق المحلى أو للتصدير.
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