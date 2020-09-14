إعلان مهم لقضايا الدولة لمقابلات خريجي كليات الشرطة والحقوق ٢٠١٨ للتعيين في وظيفة مندوب مساعد

أكد المستشار حاتم عبدالعال الأمين العام لـ هيئة قضايا الدولة أنه تم تحديد مواعيد مقابلات ممن تخلف من المتقدمين للتعيين بوظيفة مندوب مساعد من دفعة 2018.





وأشار إلى أن هيئة قضايا الدولة حددت أيام 3-4-5من شهر أكتوبر 2020 لإجراء المقابلات.









وأضاف أنه على من تخلف عن المقابلات الدخول على الموقع الرسمى لهيئة قضايا الدولة لمعرفة الموعد المحدد.





وكانت هيئة قضايا الدولة أصدرت إعلان جديد منذ شهر للإعلان عن قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة ٢٠١٩.





ووضعت الهيئة في الإعلان ٥ شروط يجب أن تتوافر فيمن يرغب التقدم للالتحاق بالوظيفة منها التقدير والعمر والمقابلة الشخصية والأهلية.



