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حوادث

إعلان مهم لقضايا الدولة لمقابلات خريجي كليات الشرطة والحقوق ٢٠١٨ للتعيين في وظيفة مندوب مساعد

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:39 م
هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة
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جودت عيد
أكد المستشار حاتم عبدالعال الأمين العام لـ هيئة قضايا الدولة أنه تم تحديد مواعيد مقابلات ممن تخلف من المتقدمين للتعيين بوظيفة مندوب مساعد من دفعة 2018. 

وأشار إلى أن هيئة قضايا الدولة حددت أيام 3-4-5من شهر أكتوبر 2020 لإجراء المقابلات. 


وأضاف أنه على من تخلف عن المقابلات الدخول على الموقع الرسمى  لهيئة قضايا الدولة لمعرفة الموعد المحدد. 

وكانت هيئة قضايا الدولة  أصدرت إعلان جديد منذ شهر للإعلان  عن قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة ٢٠١٩.

ووضعت الهيئة في الإعلان ٥ شروط يجب أن تتوافر فيمن يرغب التقدم للالتحاق بالوظيفة منها التقدير والعمر والمقابلة الشخصية والأهلية. 

وحددت الهيئة موعد التسجيل بالفترة من ١٩سبتمبر إلى أول أكتوبر القادم وذلك على الموقع الإلكتروني للهيئة، كما حددت الفترة من ٥ سبتمبر إلى ١٧ سبتمبر لسحب الملفات من مقر نادي هيئة قضايا الدولة بشارع ابو الفدا بالزمالك بالقاهرة، على أن يتم تسليم الملفات في الفترة من ٣الي ٢٢اكتوبر القادم. 
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