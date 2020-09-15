AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

الطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ للنيابة ضد أحمد حسن وزينب بسبب فيديو إفزاع طفلتهما إيلين واستغلالها.. صبرى عثمان: السجن المشدد والغرامة تصل لخمسمائة ألف جنيه العقوبة المنتظرة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:40 ص
زينب تفزع إبنتها
زينب تفزع إبنتها إيلين
Advertisements
أمل مجدى
صبرى عثمان: 
- خط نجدة الطفل تلقى بلاغ عن فيديو إفزاع الطفلة ايلين من قبل أبويها

-قانون العقوبات يحظر المساس بحق الطفل من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي 

-العقوبة المنتظرة للاتجار بالطفل السجن المشدد والغرامة 

قال صبرى عثمان، رئيس خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والامومة أن الخط قد تلقى البلاغ رقم 16120 في 12 سبتمبر 2020 نقلا عن مواقع التواصل الاجتماعي "اليوتيوب" بشأن تداول فيديو علي قناة " احمد حسن وزينب " تظهر فيه الأخيرة وقد قامت بتغيير ملامح وجهها بطلاء الوجه باللوم الأسود بداعي " مقلب ضد ابنتها الرضيعة "ايلين " الأمر الذي أثار الفزع والرعب في نفس الطفلة وآثار حالة من الاستياء لدي الجمهور.

وأضاف "عثمان" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" وبناء علي توجيهات د. سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، فقد تم إبلاغ النيابة العامة  مكتب حماية الطفل والذي قام بالتنسيق من نيابة حلوان الكلية بإحالة البلاغ الي نيابة البساتين الجزئية التي تباشر تحقيقاتها في هذا البلاغ واستمعت إلى أقوال الاخصائي الاجتماعي بخط نجدة الطفل بشأن هذا البلاغ.

وأكد رئيس خط نجدة الطفل أن تحرك المجلس جاء في ضوء ما تشكله هذه الواقعة من انتهاك وإساءة لكرامة وحقوق الطفل وبالمخالفة لما تضمنته المادة 80 من الدستور  في شأن التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع انواع العنف والإساءة وسوء المعاملة والإستغلال الجنسي والتجاري وبالمخالفة لأحكام قانون الطفل وما تضمنته المادة 291 من قانون العقوبات من حظر المساس بحق الطفل من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري او الاقتصادي والتي تقرر عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي  الف جنيه لكل من استغل الطفل تجاريا وبالمخالفة للقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والتي قررت عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه لكل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر .

وتابع أن ذلك يطبق اذا ما توافرت اسباب  من الحالات السبعة الواردة بالمادة 6 من هذا القانون " الحالة الواردة بالبند 3 اذا كان الجاني زوجا للمجني عليها أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه وكذا البند رقم 6  فى حالة ما إذا كان المجني عليها طفلا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجدة الطفل بالطفولة والأمومة يكشف تفاصيل جديدة حول الطفلة ضحية تعذيب والدها فى قليوب

رئيس خط نجدة الطفل: أبلغنا النيابة ضد أحمد حسن وزينب بعد فيديو "مقلب إيلين"

بعد أحمد وزينب| القومي للطفولة: المؤبد والغرامة عقوبة استغلال الأطفال لتحقيق نسب مشاهدة

"القومي للطفولة"يتقدم ببلاغ ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته لترهيب ابنتهما

يستغلان طفلتهما لجني المال والكسب السريع.. استدعاء رسمي لـ احمد حسن وزينب للتحقيق

ترشيحاتنا

السعودية توجه دعوة عاجلة للعالم لمواجهة فيروس كورونا

الكف عن التعنت ضد الأهلي والزمالك.. أحمد مرتضى يوجه رسالة لـ اللجنة الخماسية بشأن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأمن يخلي مدرجات الأهلي والاتحاد السكندري باستاد برج العرب

كم يوما يسأل الميت في القبر وهل يشعر بمن يزوره؟ أسرار لا تعرفها عن البرزخ

فيديو جراف.. هجوم على ابنة رجاء الجداوي لهذا السبب

مرتضى يلاعب الأهلي.. ميدو: وجود صالح جمعة مع كهربا خطر كبير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحل الأخير لوحدته بعد وفاة زوجته.. عجوز يضع لافتة غريبة على نافذته.. صور

شاهد.. شاحنة لوري تدهس طفلًا صغيرًا وعددا من السيارات وتصطدم بمنزل| فيديو

تشابه غريب لموديلات 2021 بين لكزس LS وهيونداى النترا.. تعرف عليه