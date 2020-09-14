الجونة يشكر بيدرو .. ورضا شحاتة يقود الفريق حتى نهاية الموسم
الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:34 م
وجه نادي الجونة الشكر الى المدير الفني البرتغالي بيدرو بارني على الفترة التي قضاها مع الفريق بعد الاتفاق المشترك بين النادي والمدرب على الاكتفاء بالفترة السابقة من التعاقد.
ويتولى رضا شحاتة
القيادة الفنية للفريق حتى نهاية الموسم الحالي.
ويحتل الجونة
المركز الثالث عشر برصيد ٢٨ نقطة بعد الخسارة الأخيرة أمام طلائع الجيش.
وكان رضا شحاتة
قاد الفريق فى منصب الراجل الأول فى عدة فترات خلال للموسم الماضى وحقق نتائج طيبة حتى طالب البعض باستمراره مديرا فنيا للفريق.