عشرة 30 سنة .. أمير كرارة يحتفل بعيد ميلاد يوسف الشريف

الـ42. هنأ الفنان أمير كرارة الفنان يوسف الشريف بعيد ميلاده





وظهر أمير كرارة في فيديو قائلا: كل سنة و انت طيب يا حبيبي وصاحبي وعشرة عمري ٣٠ سنة، وإن شاء الله تكون سنة جميلة عليك وعلى مراتك وشغلك".





ورد الفنان يوسف الشريف على تهنئة ياسر جلال عبر حسابه على تويتر قائلا: اخويا وصاحبي وعشرة العمر النجم الكبير امير كرارة، وانت طيب وبخير ودايمًا مكسر الدنيا".





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و يحتفل الفنان يوسف الشريف بعيد ميلاده اليوم وقد احتفلت به زوجته إنجى علاء.





يصادف اليوم عيد ميلاد يوسف الشريف اليوم 14 سبتمبر بعيد ميلاده الـ42، حيث حقق يوسف نجاحًا لافتًا في الآونة الأخيرة من خلال تقديم العديد من الأعمال الدرامية المميزة.