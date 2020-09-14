AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الناظر: ما زلنا في نهاية الموجة الأولى لـ كورونا وأتمنى الانتهاء منها.. فيديو

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:53 م
دكتور هاني الناظر
دكتور هاني الناظر
Advertisements
محمود محسن
أكد الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق أننا نلاحظ أن معدل الإصابات بفيروس كورونا قد قل عن الشهور الماضية وذلك نتيجة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة.

وأضاف الناظر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أنه في نفس الوقت هناك دول في العالم قد ارتفعت معدلات الإصابة بالمرض بشكل سريع .

وتابع  استشاري الأمراض الجلدية أننا مازلنا فى نهاية الموجة الأولى واتمنى الانتهاء منها فى القريب العاجل مؤكدا أن استهتار عدد من الدول الخارجية ساهم في زيادة معدلات الإصابة بها.

وناشد الناظر كل المصريين الالتزام بالإجراءات الاحترازية وهى قواعد النظافة العادية مؤكدا ان الفئة المستثناة من عدم إرتداء الكمامات هم الأطفال في سن 4 و 5 سنوات لأن الكمامات من الممكن أن تتسبب بالاختناق لهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تراجع أعداد المصابين.. هاني الناظر ينصح بهذه الإجراءات الوقائية من كورونا

هاني الناظر يكشف حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من فيروس كورونا

هاني الناظر : العالم يعيش نهاية الموجة الأولى من فيروس كورونا

الأمراض المعدية لا تنتهي .. الصحة العالمية: الموجة الثانية بدأت بالفعل في بعض الدول .. فيديو

هانى الناظر: لا زلنا فى نهاية الموجة الأولى من كورونا

هاني الناظر يكشف حقيقة بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

ترشيحاتنا

بعد العرض الكتالونى .. 3 مؤشرات تحسم موقف محمد صلاح من الانضمام لـ برشلونة

إيهاب جلال يستقر على الرحيل من المقاصة.. ومحاولات أخيرة لإقناعه بالبقاء

قرار عاجل من وزير الصحة الإماراتي بشأن لقاح كورونا

جابت ورا.. ريم البارودي تهين أحمد سعد بلفظ بذيء وتحذف البوست

الليلة بـ 600 ألف جنيه.. عطلة محمد رمضان في دبي تتكلف هذا المبلغ.. فيديو

أحد سكان عقار الشربتلي يكشف سر شراء وزارة النقل شقة في العمارة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رخيص وآمن.. طريقة تحضير بادي لوشن في البيت

في عيد ميلاده.. صور تبرز رومانسية يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء

مع قرب الخريف.. دراسة تقدم نصائح وقائية من فيروس كورونا