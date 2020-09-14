الناظر: ما زلنا في نهاية الموجة الأولى لـ كورونا وأتمنى الانتهاء منها.. فيديو

أكد الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق أننا نلاحظ أن معدل الإصابات بفيروس كورونا قد قل عن الشهور الماضية وذلك نتيجة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة.





وأضاف الناظر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أنه في نفس الوقت هناك دول في العالم قد ارتفعت معدلات الإصابة بالمرض بشكل سريع .





وتابع استشاري الأمراض الجلدية أننا مازلنا فى نهاية الموجة الأولى واتمنى الانتهاء منها فى القريب العاجل مؤكدا أن استهتار عدد من الدول الخارجية ساهم في زيادة معدلات الإصابة بها.



