الوزراء يحذر: احتمالات الموجة الثانية من كورونا واردة وعلى المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. فيديو

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه سيكون هناك رقابة من وزارة السياحة على الفنادق المغلقة والتي سيكون غير مخصص لها إقامة الأفراح وأيضا سيكون هناك متابعة من المحليات.





وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أنه في الوقت الذي الوقت الذي تتخذ فيه قرارات وإجراءات بالفتح الجزئي يوجد موجة ثانية ضربت عددا من الدول.





وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مصر تتبع إرشادات منظمة الصحة العالمية والتي تؤكد فيها أن الأماكن المفتوحة أقل خطرا ولا ينتشر الوباء فيها.





وأشار سعد إلى أن احتمالات الموجة الثانية وارد بشدة ويجب على المواطنين ضرورة ارتداء الكمامات واتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة.



