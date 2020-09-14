المقاولون العرب: 100 مليون جنيه لبيع خليفة محمد صلاح داخل مصر.. تفاصيل

وضع مسئولو نادي المقاولون العرب شرطًا للحصول على 100 مليون جنيه من أجل الإستغناء عن يوسف حسن لاعب فريق الشباب بعد العروض والذي يطلق عليه داخل المقاولون العرب خليفة محمد صلاح والتي تلقاها اللاعب مؤخرًا من الأهلي والزمالك وبيراميدز بسبب تألقه مع فريقه في الفترة الأخيرة.
وقال المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على الكرة فى تصريحات لـ صدى البلد إن الأولوية ستكون بيع اللاعب لنادٍ أوروبى لخوض تجربة الاحتراف، ولكن داخل مصر فسيبدأ سعره من 100 مليون، خاصة فى ظل المهارات الفنية التى يمتلكها اللاعب حتى إنه يلقب بخليفة نجم الفراعنة محمد صلاح، واحتياج الفرق فى الوقت الحالى للاعب.
وجدد فريق المقاولون العرب تعاقدهم مع اللاعب الصاعد منذ أيام قليلة تعاقده لمدة أربع مواسم مقبلة، لسد الطريق على الأندية الثلاثة المتصارعة على الظفر بخدمات اللاعب ومن ثم لا يحق له الرحيل لأي ناد داخلي أو خارجي إلا بموافقة ناديه المقاولون العرب كما وضعت الإدارة شرطا لفسخ التعاقد مع اللاعب وصل إلى 40 مليون جنيه داخل مصر.
وتسعى إدارة نادي المقاولون لتسويق اللاعب الشاب يوسف حسن خارج مصر فى الفترة المقبلة ليكون خليفة محمد صلاح نجم الفراعنة وابن قلعة ذئاب الجبل.
وأكد عماد النحاس المدير الفني للفريق أن اللاعب الصاعد سيكون له مستقبلا كبيرا إذا حصل على فرصته وركز في التدريبات خلال الفترة المقبلة.