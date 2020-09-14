المقاولون العرب: 100 مليون جنيه لبيع خليفة محمد صلاح داخل مصر.. تفاصيل

وضع مسئولو نادي المقاولون العرب شرطًا للحصول على 100 مليون جنيه من أجل الإستغناء عن يوسف حسن لاعب فريق الشباب بعد العروض والذي يطلق عليه داخل المقاولون العرب خليفة محمد صلاح والتي تلقاها اللاعب مؤخرًا من الأهلي والزمالك وبيراميدز بسبب تألقه مع فريقه في الفترة الأخيرة.





وقال المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على الكرة فى تصريحات لـ صدى البلد إن الأولوية ستكون بيع اللاعب لنادٍ أوروبى لخوض تجربة الاحتراف، ولكن داخل مصر فسيبدأ سعره من 100 مليون، خاصة فى ظل المهارات الفنية التى يمتلكها اللاعب حتى إنه يلقب بخليفة نجم الفراعنة محمد صلاح، واحتياج الفرق فى الوقت الحالى للاعب.



