عادات أفريقية غريبة.. التابوت على شكل مهنة المتوفى.. فيديو

يعد التابوت جزءا هاما من جنازة الميت في غانا، حيث يصنع شكل التابوت خصيصا للميت ليخبر الجميع بمهنته التي قضى فيها سنوات عمره، وهناك العديد من أشكال التوابيت المميزة.
يقول بنيامين ايدو صاحب أول فرقة لزف الموتى في العالم، إنه في غانا إذا كان المتوفى سائقا قد تختار عائلته أن تصنع له تابوتًا مزخرفًا على شكل سيارة، وإذا كان مزارعًا ربما يصنع له تابوت على شكل منجل أو حبة كاكاو.
وإذا كان سكَيرًا قد تختار عائلته أن تصنع له تابوتًا على شكل زجاجة جعة، وإذا كان معلما، قد يكون تابوته على شكل قلم جاف، وإن كان مطربًا يكون على شكل ميكروفون، وترقص الفرقة بالعديد من التوابيت المزخرفة، التي تخبر الجميع بمهنة الشخص أو ما الذي قضى سنوات عمره في ممارسته، ويتوقف تنفيذ التابوت مزخرفا أو تقليديا على حسب طلب العائلة، لتبدأ مرحلة التدريب على التابوت المختار، ودائما ما يتدربون يومي الثلاثاء والأربعاء.
المجال الغريب الذي اختاره بنيامين للتخصص فيه، ليصبح «حانوتي مودرن» ما زال غير منتشر، فحتى الآن هو الوحيد في غانا للجنازات الراقصة، "نحن محترفون وليس لدينا منافس حتى الآن، ولا أحد ينافسني لأنني أتحرى الدقة في عملي للحفاظ على الاستمرارية" كما يقول بنيامين.
تأثر عمل بنيامين للجنازات الراقصة خلال جائحة كورونا، لأن جنازات الموتى لم تكن في حضور الكثير من أقاربه، وكذلك كانت ذات وقت محدد، لتصبح الجنازة مملة وتقليدية، وكان في السابق يقدم من 7 إلى 8 جنازات أسبوعيا ولكن بسبب الوباء قدم جنازتين فقط أسبوعيا.
تراجع الطلب على فرقته أثر على نفسيته وجعله يشعر بالاستياء، "عملية الدفن بدون حضور، لا حاجة للرقص، فقط يتم نقل الجثمان من أمام الراهب مباشرة إلى المقبرة، العمل يستغرق وقتا ومالا أقل"، ولكن في الوقت نفسه شعر بالسعادة والحب الذي حظى به من الخارج، بعد تداول مقطع الفيديو الخاص به خلال الجائحة جعله يشعر بالسعادة، واستغل فترة فراغه لإجراءات الحوارات الصحفية.