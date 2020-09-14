عادات أفريقية غريبة.. التابوت على شكل مهنة المتوفى.. فيديو

يعد التابوت جزءا هاما من جنازة الميت في غانا، حيث يصنع شكل التابوت خصيصا للميت ليخبر الجميع بمهنته التي قضى فيها سنوات عمره، وهناك العديد من أشكال التوابيت المميزة.









يقول بنيامين ايدو صاحب أول فرقة لزف الموتى في العالم، إنه في غانا إذا كان المتوفى سائقا قد تختار عائلته أن تصنع له تابوتًا مزخرفًا على شكل سيارة، وإذا كان مزارعًا ربما يصنع له تابوت على شكل منجل أو حبة كاكاو.









وإذا كان سكَيرًا قد تختار عائلته أن تصنع له تابوتًا على شكل زجاجة جعة، وإذا كان معلما، قد يكون تابوته على شكل قلم جاف، وإن كان مطربًا يكون على شكل ميكروفون، وترقص الفرقة بالعديد من التوابيت المزخرفة، التي تخبر الجميع بمهنة الشخص أو ما الذي قضى سنوات عمره في ممارسته، ويتوقف تنفيذ التابوت مزخرفا أو تقليديا على حسب طلب العائلة، لتبدأ مرحلة التدريب على التابوت المختار، ودائما ما يتدربون يومي الثلاثاء والأربعاء.







