مخرج: جماعة الإخوان تعمل من خلال اللجان الإلكترونية على تصوير أحداث غير حقيقية.. فيديو

أكد المخرج تامر الخشاب، إنه شاهد العديد من الفيديوهات المفبركة والغير حقيقية لجماعة الإخوان والتى يظهر من خلالها مواطنون يرتدون أزياء شتوية وتم التغييم عليها، موضحا أن ذلك نوع من سحر العقول، ومن السهل القيام به فى ظل تطور التقنيات.





وأضاف الخشاب خلال لقاء له لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياة، أن جماعة الإخوان تعمل من خلال اللجان الإلكترونية على تصوير أحداث غير حقيقية قد تكون فيديوهات ليس لها صلة بالواقع أو الحقيقة.





وتابع المخرج تامر الخشاب أن جماعة الإخوان تعمل على خلق حشد من عدد من الدول العربية لتصوير أحداث غير حقيقية عن الدولة المصرية لخلق الكراهية ضد مصر.



