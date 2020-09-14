الاتحاد السكندري يفرض التعادل على الأهلي في الشوط الأول وسط تألق الزنفلي

بدأ الأهلي بمحاولات خجولة لزيارة شباك الاتحاد حتى جاءت الفرصة الأولى في الدقيقة 10 بعد عرضية من أليو بادجي حولها جونيور أجايي بتسديدة قوية بيمناه لكنها ذهبت إلى أحضان الحارس في موقع تمركزه.







