جولة داخل المبنى الجديد لكلية الطب بجامعة السويس.. صور

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن معلومات جديدة تخص المبنى الجديد لكلية الطب بجامعة السويس، والذي تكلف إنشاءه وتجهيزه ٤١٢ مليون جنيه على مدى اربع سنوات الانتهاء من إنشاء كلية الطب جامعة السويس.





وأوضحت الوزارة كل ما يخص الكلية والمبنى الجديد خلال النقاط التالية:





تعد كلية الطب بجامعة السويس، من أولى كليات المجمع الطبي بجامعة قناة السويس بهدف إعداد الكوادر الطبية المدربة بشكل متميز لتقديم خدمة أفضل لسكان منطقة القناة

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يتكون المبنى من دور أرضي و4 أدوار علوية، على مساحة 6200 متر مربع،





يضم المبنى 5 معامل تشريح و6 معامل كيمياء حيوية و6 معامل هيستولوجي و9 معامل باثولوجي، و6 معامل فيسيولوجي، و3 معامل متنوعة.





يوجد بالمبنى 40 قاعة محاضرات وعدد 2 مدرجات طلابية سعة 250 طالب، بالإضافة إلى 7 قاعات علم الطفيليات و7 قاعات لقسم علم العقاقير.



