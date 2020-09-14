مساءلة قانونية.. وزير الأوقاف يحذر من إبرام عقود البيع أو الإيجار إلا بالقيمة الحالية

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارا بشأن عدم إبرام أو تجديد أي عقود تخص هيئة الأوقاف المصرية أو وزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها.





وحذر وزير الأوقاف، من إبرام العقود إلا بالقيمة التجارية الفعلية الحالية العادلة سواء كان العقد بيعا أو تأجيرًا أو حق انتفاع، ويخضع كل من يخالف ذلك للمساءلة القانونية.





وأكد وزير الأوقاف، أن الوزارة تتخذ موقفًا ضد أي عنصر بالوزارة، يثبت انتماؤه إلى جماعة الإخوان الإرهابية أو تبنيه فكرها، وهو إبعاده عن الجمهور أو التأثير في الناس، مؤكدا أنه يتم متابعة الأئمة عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا.





وذكر أنه لا يوجد على الإطلاق ما يقحم المساجد في قضية التصالح من قريب أو من بعيد، لافتًا إلى أن ما أثير بشأن هذا الأمر هو أكاذيب إخوانية.



