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تنسيقية الأحزاب والسياسيين تكشف تفاصيل اجتماع وزير الري بخصوص سد النهضة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:46 م
وزير الري
وزير الري
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عبد الخالق صلاح
كشف الدكتور خالد بدوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل لقاء الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مع عدد من شباب للتنسيقية للحديث حول مستجدات أزمة سد النهضة، قائلا: «وزير الري أكد أن مصر دولة مؤسسات، وسرد تفاصيل بناء سد النهضة، فضلا عن معلومات بشأن الاحتياطي المائي لمصر».

وقال بدوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على « صدى البلد»،  أن وزير الري أكد تعامل مصر بمنتهى الحكمة والدبلوماسية مع أزمة سد إثيوبيا.

وتابع «هناك تنسيق كامل بين كافة المؤسسات المصرية المعنية بملف سد النهضة، ووزير الري أكد على أهمية نشر ثقافة ترشيد المياه»، مردفا «وزير الري أطلعنا على خطط الحفاظ على ارتفاع منسوب المياه».

وأضاف «وزير الري أكد أن مصر لن تتنازل عن اشتراطاتها في دعم التنمية في إثيوبيا بالشكل العادل»، مشيرا إلى أن اللقاء شهد الحديث حول التعديات على المياه بمصر وطرق مواجهتها، فضلا عن أساليب الري الحديث التي تتبعها الوزارة».
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