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عضو المكتب السياسي للمصريين الأحرار: عصام خليل حول الحزب لعشة فراخ

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:17 م
عصام خليل
عصام خليل
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور أيمن شندي، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، إن رئيس الحزب يقوده وكأنه شركته الخاصة ولا يسمح لأحد بالتفاعل مع المواطنين؛ موضحا أنه لم يقم بأي اجتماعات.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: « كل أعضاء الحزب يعملون لدى رئيس الحزب، ويتهمني أنني أنقل معلومات إلى رجل الأعمال نجيب ساويرس».

وأستنكر شندي، الهجوم على الدكتور أيمن أبو العلا مما دفعه لتقديم على الاستقالة.

ووصف شندي الوضع قائلا: «دكتور عصام خليل حول الحزب لعشة فراخ .. الحزب مقفول بقاله 7 شهور ومبيروحش». 
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