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رياضة

ضياء السيد: فوضى لاعبي الأهلي وراء التعادل أمام الاتحاد السكندري

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:10 م
الاهلي والاتحاد السكندري
الاهلي والاتحاد السكندري
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محمد رشاد
أكد ضياء السيد نجم الأهلي الأسبق، أن الفريق الأحمر كان يعاني من حالة فوضى خلال مواجهة الاتحاد السكندري التي أقيمت مساء اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال ضياء السيد في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "عندما يقوم فايلر بتغيير خطة لعب الأهلي يكون هناك حالة فوضى في الملعب، وطريقة 4-4-2 ليست الأنسب بالنسبة لفريق الأهلي من وجهة نظري".

أضاف: "الأهلي أيضا انشغل بفكرة التتويج بالدوري اليوم ولذلك هذا أثر على الفريق سلبا خلال المباراة".

وختم حديثه قائلا: "تغيير طريقة اللعب في الفرق الكبرى ليس صحيحا، خاصة أن تلك الفرق تحتاج إلى ثبات التشكيل".

وكان الأهلي تعادل سلبيا مع الاتحاد اليوم ليتأجل تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز.
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