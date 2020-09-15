فحص كاميرات المراقبة لتحديد هوية بطلة القاء رضيع فى الشارع بأوسيم.. صور

تجري نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد هاني رئيس النيابة تحقيقات موسعة في العثور علي طفل رضيع ملقى وسط الشارع بدون ملابس.
واشارت التحقيقات أن أحد المارة أثناء سيره بالشارع فوجئ بطفل ملقى على الأرض لا يرتدي سوى حفاضة بامبرز فقط، فتوجه به لقسم الشرطة وحرر محضرا بالواقعة.
وتبين من توقيع الكشف الطبي علي الطفل عقب نقله للمستشفى ان عمره ٣ ايام فقط وحالته الصحية مستقرة فتم ايداعه الحضانة لساعات ثم قررت النيابة ايداعه دار رعاية وطلبت تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة وفحص كاميرات المراقبة لتحديد هوية ملقي الطفل بالشارع.