عروس تحكم على عريسها بوقف الزفة ليشتري لها الموز.. ماذا كان رد فعله | فيديو

فيديو،

،



وحازت الصورة على إعجاب كبير من مستخدمي "انستجرام" وجاءت التعليقات ، ما بين "العريس عسل اوى.. ما شاء الله عليه.. ايه الجمال ده هههههه.. ربنا يخليكوا لبعض.. ربنا يسعدكم يا رب.. إيه الجنان ده".

تداولعبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" لـ عريس يوقف سيارته على الطريق؛ ليشترى لـ عروسه موزًا.ويظهر فى الفيديوالعريس أثناء ترجله من السيارةى نحو بائعة الموز، وقال عن ذلك "حكمت عليا إني أجيب لها موز|.