أحمد سعد: محمد رمضان أول من رشحني لعمل تتر مسلسل "البرنس".. فيديو

أكد المطرب أحمد سعد أن الله أكرمه بالعمل مع موسيقيين عظماء مثل عمار الشريعي والشاعر عبد الرحمن الأبنودي وغيرهم كثيرون الذين استفاد منهم استفادة كبرى في مشواره الفني.





وأضاف سعد خلال لقاء له لبرنامج الحكاية عبر فضائية mbc مصر أن أول تتر قام بأداءه كان "مسلسل هيما" مع الموسيقار عمار الشريعي وأكد أنه عندما يقوم بالغناء يجب أن يكون هو البطل وأن أؤدي الأغاني على حسب شخصية البطل في المسلسل وقصة العمل.





وتابع المطرب أحمد سعد أن الفنان محمد رمضان أول من رشحه لعمل تتر مسلسل "البرنس" مؤكدا أن المخرج محمد سامي من الشخصيات التى تحكي العمل بالتفصيل وتأثر بشكل غير عادي بقصة المسلسل.



