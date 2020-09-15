هجوم جديد.. السفارة الأمريكية تسقط صاروخين استهدفاها في بغداد

أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم الثلاثاء، عن تمكن منظومة الدفاع الجوي للسفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، من إسقاط صاروخين ، استهدفا محيطها.





وذكرت فضائية الحدث السعودية عن سقوط صواريخ، في هجوم ثان على المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، يستهدف السفارة الأمريكية.





وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم، ما يفيد بسماع دوي انفجارين بالمنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد.





ولم تكشف السلطات العراقية حتى الآن أي تفاصيل حول الانفجارات التي سمعت في أجواء العاصمة.



