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أخبار العالم

هجوم جديد.. السفارة الأمريكية تسقط صاروخين استهدفاها في بغداد

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:31 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم الثلاثاء، عن تمكن منظومة الدفاع الجوي للسفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، من إسقاط صاروخين، استهدفا محيطها. 

وذكرت فضائية الحدث السعودية عن سقوط صواريخ، في هجوم ثان على المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، يستهدف السفارة الأمريكية. 

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم، ما يفيد بسماع دوي انفجارين بالمنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد. 

ولم تكشف السلطات العراقية حتى الآن أي تفاصيل حول الانفجارات التي سمعت في أجواء العاصمة. 

ومنذ أيام، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، عن سقوط صاروخ "كاتيوشا" في مطار بغداد الدولي، دون خسائر.
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