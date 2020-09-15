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رياضة

مبادئ النادي الأهلي ماتت واتدفنت.. مرتضى منصور يتحدث عن عودة كهربا للمشاركة بالمباريات

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:16 ص
كهربا لاعب الأهلي
كهربا لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق
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حسام الحارتي
قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن يوم أمس، شهد على وفاة مبادئ النادي الأهلي، وتم دفنها.


وأوضح مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه" أحمد جمال"، على" قناة الزمالك":" محمود كهربا ذهب إلى مران الأهلي وهو مخمور، وتعدى على زميليه أيمن أشرف ومحمد الشناوي، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وبَصَقَ عليهم".


وأضاف: "حزنت بشدة عندما شاهدت كهربا يشارك بقميص الأهلي أمس أمام الاتحاد، وعلمت أن مبادئ النادي الأحمر ماتت وتم دفنها".


وأنهى تصريحاته:" الجوهري العظيم لم يدخل الأهلي منذ أزمته الشهيرة مع النادي وحتى وفاته، في الوقت الذي يدفع النادي بـ كهربا؛ بعد كل ما قام به من تجاوز".
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