مبادئ النادي الأهلي ماتت واتدفنت.. مرتضى منصور يتحدث عن عودة كهربا للمشاركة بالمباريات

قال مرتضى منصور ، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن يوم أمس، شهد على وفاة مبادئ النادي الأهلي، وتم دفنها.









، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة ، وبَصَقَ عليهم". وأوضح مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه" أحمد جمال"، على" قناة الزمالك":" محمود كهربا ذهب إلى مران الأهلي وهو مخمور، وتعدى على زميليه أيمن أشرف ومحمد الشناوي









وأضاف: "حزنت بشدة عندما شاهدت كهربا يشارك بقميص الأهلي أمس أمام الاتحاد، وعلمت أن مبادئ النادي الأحمر ماتت وتم دفنها".









وأنهى تصريحاته:" الجوهري العظيم لم يدخل الأهلي منذ أزمته الشهيرة مع النادي وحتى وفاته، في الوقت الذي يدفع النادي بـ كهربا؛ بعد كل ما قام به من تجاوز".