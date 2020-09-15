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خط نجدة الطفل: غرامة 100 ألف جنيه والسجن 5 سنوات بانتظار اليوتيوبر أحمد حسن وزينب.. تفاصيل

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:20 ص
اليوتيوبر زينب وابنتها
اليوتيوبر زينب وابنتها
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محمود محسن
أكد صبري عثمان رئيس خط نجدة الطفل، أن تحرك المجلس حول واقعة فيديو زينة مع طفلتها؛جاء  في ضوء ما تشكله هذه الواقعة من انتهاك وإساءة لكرامة وحقوق الطفل، وبالمخالفة لما تضمنته المادة 80 من الدستور، في شأن التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أنواع العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، وبالمخالفة لأحكام قانون الطفل .

وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية عبر فضائية mbc مصر، أن ما تضمنته المادة 291 من قانون العقوبات من حظر المساس بحق الطفل من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري او الاقتصادي، والتي تقرر عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 الف جنيه لكل من استغل الطفل تجاريا .

وتابع رئيس خط نجدة الطفل، بناء على توجيهات د. سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة؛ فقد تم إبلاغ النيابة العامة، مكتب حماية الطفل.

وأشار عثمان إلى أن فيديو علي قناة "احمد حسن وزينب" تظهر فيه الأخيرة، وقد قامت بتغيير ملامح وجهها بطلاء الوجه باللون الأسود؛ بداعي "مقلب ضد ابنتها الرضيعة أيلين"؛ الأمر الذي أثار الفزع والرعب في نفس الطفلة، وأثار حالة من الاستياء لدى الجمهور.
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